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Kaynak: İHA

Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla geçici olarak kapatıldı.

Burdur Belediyesi'nce yapılan duyuruda, vatandaşların ve hayvan üreticilerinin sağlığı açısından alınan tedbir kapsamında canlı hayvan pazarının ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan tedbirlerin sürdürüleceği belirtilirken, hayvan pazarının yeniden faaliyete geçeceği tarihin ayrıca duyurulacağı ifade edildi.