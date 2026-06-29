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Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişilere ait kişisel bilgilerin yer aldığı iş başvuru formları ele geçirildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin 85 kişiyi toplam 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.