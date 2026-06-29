Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişilere ait kişisel bilgilerin yer aldığı iş başvuru formları ele geçirildi.
Yapılan araştırmada şüphelilerin 85 kişiyi toplam 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.