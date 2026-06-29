AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek

Bu programlara yönelik toplumda ciddi tepki olduğu, uzun süredir bu meselenin görmezden gelindiği ifade edildi. Sosyal medyada kin ve nefreti teşvik eden paylaşımlara yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması da diğer önemli talepler arasında yer aldı.