AK Parti milletvekilleri Sakarya'da kampa girdi. Edinilen bilgilere göre, ekonomi başlığında özellikle dar gelirli vatandaşlar ve emeklilerin maaşlarının artırılması, üreticilere verilen desteklerin güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı.
AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek
AK Parti'nin Sakarya kampında il teşkilatları, vatandaşın taleplerini milletvekili ve bakanlara iletti. Ara zam talepleri kurmaylar tarafından reddedilirken, hobi bahçeleri için kritik bir karar geldi.Aykut Metehan
Ekonomi yönetiminin ise maaş iyileştirmelerinin bütçe açığını artırabileceği ve bu yüzden meseleye karşı negatif görüş içinde olduğu öğrenildi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin genel olarak güçlü bir destek olduğu gözlemlenirken, sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
TBMM tatile girmeden önce bu konuda bir yasa teklifinin Meclis’e sunulması yönündeki beklentinin büyük olduğuna dikkat çekildi.
GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI
Toplantıda, aile kavramının içini boşaltan ve ahlak sınırlarını zorlayan gündüz kuşağı televizyon programlarının kaldırılması yönündeki yoğun talep de dile getirildi.
Bu programlara yönelik toplumda ciddi tepki olduğu, uzun süredir bu meselenin görmezden gelindiği ifade edildi. Sosyal medyada kin ve nefreti teşvik eden paylaşımlara yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması da diğer önemli talepler arasında yer aldı.
HOBİ BAHÇELERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK
Hobi bahçeleri meselesi de sıcak başlıklar arasındaydı. Büyükşehirler etrafında orman ve tarım arazilerine yeni yapılar yapılıp satılmaya devam ettiği kaydedildi. AK Parti yönetimi ise buna müsaade edilmeyeceğini ve yıkılacağını belirtti.