Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek

AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek

AK Parti'nin Sakarya kampında il teşkilatları, vatandaşın taleplerini milletvekili ve bakanlara iletti. Ara zam talepleri kurmaylar tarafından reddedilirken, hobi bahçeleri için kritik bir karar geldi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 1

AK Parti milletvekilleri Sakarya'da kampa girdi. Edinilen bilgilere göre, ekonomi başlığında özellikle dar gelirli vatandaşlar ve emeklilerin maaşlarının artırılması, üreticilere verilen desteklerin güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı.

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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin ise maaş iyileştirmelerinin bütçe açığını artırabileceği ve bu yüzden meseleye karşı negatif görüş içinde olduğu öğrenildi.

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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 3

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin genel olarak güçlü bir destek olduğu gözlemlenirken, sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 4

TBMM tatile girmeden önce bu konuda bir yasa teklifinin Meclis’e sunulması yönündeki beklentinin büyük olduğuna dikkat çekildi.

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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 5
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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 6

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI

Toplantıda, aile kavramının içini boşaltan ve ahlak sınırlarını zorlayan gündüz kuşağı televizyon programlarının kaldırılması yönündeki yoğun talep de dile getirildi.

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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 7

Bu programlara yönelik toplumda ciddi tepki olduğu, uzun süredir bu meselenin görmezden gelindiği ifade edildi. Sosyal medyada kin ve nefreti teşvik eden paylaşımlara yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması da diğer önemli talepler arasında yer aldı.

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AK Parti'nin kampında hobi bahçesi kararı: Tek tek yıkılacak, müsaade edilmeyecek - Resim: 8

HOBİ BAHÇELERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Hobi bahçeleri meselesi de sıcak başlıklar arasındaydı. Büyükşehirler etrafında orman ve tarım arazilerine yeni yapılar yapılıp satılmaya devam ettiği kaydedildi. AK Parti yönetimi ise buna müsaade edilmeyeceğini ve yıkılacağını belirtti.

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