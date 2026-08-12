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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın simge zanaatları arasında yer alan bakırcılık sanatı, kentin kadim çarşılarında zanaatkârların emeğiyle varlığını sürdürüyor. Geleneksel üretim tekniklerinden ödün vermeyen ustalar, işledikleri her bir eserle hem köklü bir kültürü muhafaza ediyor hem de bu kadim mesleği yarınlara miras bırakıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı’ndan yükselen çekiç sesleri eşliğinde çalışan ustalar, ham bakır levhalara büyük bir incelik ve titizlikle biçim veriyor. Yılların birikimini sanata dönüştüren zanaatkârlar; ibrik, kazan, tepsi, sini ve semaver gibi mutfak gereçlerinin yanı sıra estetik niteliği yüksek dekoratif objeler de üretiyor.

Kentin tarihi ve kültürel dokusunda kritik bir paya sahip olan bu zanaat, Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin durak noktaları arasında yer alıyor. El işçiliğiyle hazırlanan özgün bakır eserler, şehre gelen ziyaretçiler tarafından anı eşyası ve süs objesi olarak yoğun talep görüyor.

Köklü geçmişi ve ustalık geleneğini günümüze bağlayan bakırcılık, Şanlıurfa'nın kültürel kimliğini yansıtan kıymetli bir değer olarak varlığını koruyor.