Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil içersinde yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince bölgede alınan güvenlik önlemleri sonrası araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.