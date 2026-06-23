Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Emine Kurt'a ulaşamayan yakınları giriş kattaki eve geldi. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri bakan yakınları, 39 yaşındaki kadını demir korkuluklarda hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Emine Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KORİDORDAKİ İZLER ŞÜPHE UYANDIRDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede koridorda sürüklenme ve kan izlerine rastlandı.

Bunun üzerine Emine Kurt'un eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyette ifade veren Mehmet Kurt'un, eşiyle uzun süredir çeşitli nedenlerle tartışmalar yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

İfadesinde olay günü çocukları evden çıkardıktan sonra eşiyle konuştuğunu belirten Mehmet Kurt, tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğduğunu, ardından da olaya intihar süsü vermeye çalıştığını anlattı.

Mehmet Kurt'un ifadesinde, "Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu. Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Emine Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.