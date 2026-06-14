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Kaynak: AA / DHA / İHA

Vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin engellenmesi için yetkililere şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı cezalar" verilmesi için çağrıda bulunmaya devam ederken bugün peş peşe gelen kadın cinayeti haberleri isyan ettirdi.

KAYINVALİDESİNİ, BALDIZINI VE EŞİNİ KATLETTİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla katlettikten sonra intihar girişiminde bulundu.

Dördüncü kadın cinayeti Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, evde çıkan tayin tartışması sonrasında din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Beşinci kadın cinayeti haberi ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geldi. Vedat Yılmaz (55), boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Yılmaz’ı (55) tabancayla katlederek, kendisine engel olmak isteyen kızı E.D.Y’yi (18) ise aynı silahın kabzasıyla yaraladı. Yılmaz, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Ulviye Yılmaz'ın daha önce boşanma aşamasında olduğu eşi için birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir günde peş peşe gelen 5 kadın cinayeti haberi vatandaşları isyan ettirdi.