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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen geniş çaplı operasyonlar kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir başarılı çalışma daha gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Siverek’te Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, "Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahsın, Siverek ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

İstihbarat çalışmaları sonucunda şahsın yerini tespit eden Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli D.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan D.A., Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, bölge genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.