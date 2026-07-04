Uğurlu Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde inşaat halindeki caminin kubbe bölümünün betonu dökülürken çökme oldu. Duvarlarda da yıkılma olurken, 3 işçi demir ve kalıp parçalarının altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında 3 işçi göçük altından yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çökmeye ilişkin inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa’da cami inşaatında göçük; 3 işçi yaralı
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