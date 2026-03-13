Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini artırarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini artırdı.

Denetimler kapsamında işletmelerin hijyen şartları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, iş yeri ruhsatları ve genel düzen kuralları ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Özellikle tatlı ve şekerleme ürünlerinin sağlıklı ortamlarda hazırlanıp satışa sunulmasına dikkat edildi.

Zabıta Müdürlüğü, bayram dönemlerinde gıda güvenliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik ürünlere ulaşabilmesi için çalışmaların bayram süresince de devam edeceği ifade edildi. Zabıta Müdürlüğü ayrıca, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi telefonlarından kendilerine iletmesini istedi.