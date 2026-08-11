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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir hafta önce evlenen genç hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir yolunda meydana geldi. Halil Aksak (23) idaresindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan Halil Aksak hayatını kaybederken aynı araçta bulunan S.N.A., M.N.A., M.A. ve A.A. yaralandı.

Hayatını kaybeden Halil Aksak’ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Aksak’ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir’e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.