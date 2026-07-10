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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 3 yıl önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ağaçlı kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Husumetli iki aile arasında Suruç’ta başlayan kavga, daha sonra Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesindeki Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü önünde devam etti.

Çıkan kavgada Osman Çetin ile İsmail Çetin hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet uzun süre devam etti.

SİYASETÇİLER VE KANAAT ÖNDERLERİ DEVREYE GİRDİ

Husumetin sona erdirilmesi için yapılan girişimler sonuç verdi. Suruç’ta bulunan bir düğün salonunda düzenlenen barış programına, Ortadoğu Kalkınma ve Barış Derneği Kurucu Başkanı Muhittin Beyaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Şeyh Muhammed Zaid Geznabi ve çok sayıda kanaat önderi katıldı.

Girişimler sonucunda Afer Çetin ve Suphi Çetin aileleri arasındaki husumet sona erdirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından taraflar bir araya gelerek el sıkıştı.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen barış programıyla birlikte iki aile arasındaki yıllardır süren kırgınlık son bulurken, katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verdi.