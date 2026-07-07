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Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü altyapı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesinde yer alan Karakeçi Devlet Yolu ayrımı ile Batı Saraçlar ve Çatak mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometrelik güzergahta sathi asfalt serim işlemlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarıyla, bölgede yaşayan vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşması amaçlanıyor. Belirlenen program dahilinde ilerleyen asfaltlama faaliyetleri sayesinde kırsal mahallelerin yol standartları yükseltilirken, bölge halkının günlük yaşam kalitesi de önemli ölçüde artıyor.

Daha önce bozuk zeminli yollar sebebiyle seyahat etmekte zorlandıklarını ifade eden mahalle sakinleri, yürütülen asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti paylaştı. Yolların kısa sürede modern ve güvenli bir görünüme kavuşturulmasını takdirle karşılayan vatandaşlar, sunulan hizmetlerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi; il merkeziyle birlikte tüm kırsal ilçelerde de yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama mesaisine planlı bir şekilde devam ederek vatandaşlar için güvenli güzergahlar oluşturmayı sürdürüyor.