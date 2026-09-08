Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, saat 13.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, otomobile seyir halindeyken silahlı saldırı düzenledi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilin içerisinde bulunan sürücüyü kontrol etti. Yapılan ilk incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise saldırının gerçekleştiği caddeyi güvenlik çemberine aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri uygulanırken, olay yeri ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, saldırının gerçekleştiği bölgede 18 adet boş kovan bulundu. Saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.