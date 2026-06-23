Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde halk sağlığını hiçe sayan büyük bir skandala YENİÇAĞ ulaştı. Reyhanlı Sanayi Sitesi’ndeki bir dükkânda, Suriyeli bir şahsın hiçbir izni, ruhsatı ve tıbbi yetkinliği olmadan kaçak diş laboratuvarı kurduğu ortaya çıktı.

Sanayi ortamında, hiçbir hijyen kuralı gözetilmeden üretilen kaçak diş protezi, implant ve porselen dişleri sipariş üzerine ürettiği öğrenildi.

MOTOR YAĞI KOKUSU ALTINDA TIBBİ İMALAT!

Her gün yüzlerce aracın tamir edildiği, çekiç seslerinin yükseldiği Reyhanlı Sanayi Sitesi’ndeki dükkân, gizli bir diş imalathanesine dönüştürüldü. Dışarıdan bakıldığında tabelası bulunmayan, terk edilmiş bir yer izlenimi veren kaçak imalathanenin altında oto kaportacı, oto elektrikçi ve oto yağ bakım dükkânı bulunuyor.



İşte sanayinin içindeki kaçak diş imalathanesi

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Suriyeli şahıs kaçak imalathanede porselen diş, implant ve protez dişleri üretirken skandalın boyutları sadece Hatay ile sınırlı bulunmuyor. Sanayi tozunun arasında üretilen implant ve protezler, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor. Edinilen bilgilere göre, imal edilen diş malzemeleri başta Hatay ve çevre iller olmak üzere İstanbul’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki özel diş hastanelerine gönderiliyor. Kaçak laboratuvarda üretilen ürünlerin hangi kliniklere ve nasıl ulaştırıldığı ise sır gibi saklanıyor.



ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA KADAR BÜYÜK RİSKLER BARINDIRIYOR

İnsan vücuduna doğrudan temas eden ve enfeksiyon riski en yüksek olan bu tıbbi malzemelerin, sanayi tozunun ve pisliğinin ortasında üretilmesi adeta pes dedirtirken, uzmanlar bu tarz kaçak ve steril olmayan ortamlarda üretilen implant ve protezlerin, çene kemiği erimesinden, hepatit ve HIV gibi kan yoluyla bulaşan ölümcül hastalıklara kadar çok büyük riskler barındırdığına dikkat çekti.