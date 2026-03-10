Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve inşaat maliyet endeksini açıkladı.

SANAYİDE DARALMA

Aralık ayında yüzde 1,2 artan sanayi üretimi yeni yılda daralma ile başladı. 2026 yılı Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8 oranında azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 düşüş yaşarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.

İNŞAATTA MALİYET ARTTI

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,38 arttı, aylık yüzde 9,87 artış yaşadı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,57 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 yükseliş yaşadı.