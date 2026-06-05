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Büyük Ameliyatın Ardından İlk Kez Memleketinde Ordu Mesudiye’nin Türk halk müziğindeki güçlü ve sevilen sesi Canan Başaran, geçirdiği başarılı ameliyatın ve tedavi sürecinin ardından sahnelerle yeniden kucaklaşıyor.

Zorlu sağlık mücadelesini büyük bir azimle geride bırakan sanatçı, ameliyattan 3 ay sonra ilk büyük buluşma için memleketi Ordu’ya ayak bastı.

Gölköylüler Pikniği’nde Hasret Bitecek Sağlığına kavuşur kavuşmaz hemşehrileriyle hasret gidermek isteyen Mesudiyeli sanatçı, Ordu Gölköylüler Derneği tarafından Bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel Gölköylüler Pikniği etkinliğine katılacak.

Uzun bir aradan sonra memleket havası alacak olan Başaran, bu anlamlı organizasyonda hem moral depolayacak hem de kendisini özleyen sevenleriyle bir araya gelecek.Dualarla Karşılandı Tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan, dualarını eksik etmeyen tüm Ordu halkına ve dostlarına teşekkür eden Canan Başaran’ın memleketine dönüşü büyük bir sevinç yarattı.

Sanatcı Canan Başaran, hemşehrilerine güçlü sesine" yeniden memleketinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bizler de kıymetli sanatçımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı ve müzik dolu uzun ömürler diliyoruz.