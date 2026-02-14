Trendyol Süper Lig ekibi, Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Karadeniz ekibi, Alman çalıştırıcıyı "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. "ifadeleriyle açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, 14 Şubat gecesi teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırmıştı.

Fink, son olarak Aralık 2025'te Belçika takımlarından Genk'te görev yapmıştı.