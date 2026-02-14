ABD'de enflasyon verileri dün Türkiye saati ile 16.30'da açıklanmıştı.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 5 bin doların altında seyreden ons altın 50 dolar artarak 5 bin bandına gelmişti.
Selçuk Geçer altın için rakam verdi: Koşar adım gidecek
Selçuk Geçer, altın tarafında yaşanacak senaryoyu rakam vererek açıkladı. Altının orta vadede ons bazında 10 bin dolar seviyelerine gelebileceğini söylediDerleyen: Süleyman Çay
Altın tarafındaki yükseliş sonrası pek çok yatırımcı ise ne olacağını merak ediyor. Peki altın tarafında rakamlar nasıl şekillenecek? Ünlü ekonomist Selçuk Geçer altın tarafındaki sert yükselişe dair YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD tarafından para çıkışının hızlanabileceğini belirten Geçer, “Avrupa, Asya ve gelişmekte olan ülke piyasalarını birazcık rahatlatabilir” dedi.
Çin’in önümüzdeki süreçte gerçekten bir finansal güç haline gelebileceğinin altını çizen Geçer, altına yönelimin artacağını söyledi.
Altında ve gümüşte fiyata bakılmaması gerektiği konusunda yatırımcılara seslenen Geçer, “Bu sakin hareketlere ya da yüksek dalgalanmalara bakmayın. Ana trende ve koşullara bakın. Altın hala yükseliş eğilimini koruyor” ifadelerini kullandı.
Altın tarafında rakam ve tarihler veren Geçer şunları dile getirdi:
“Eğer ki bu süreç bu şekilde devam ederse büyük ihtimalle arkadaşlar biz orta vadede 10 bin dolar seviyelerinde konuşuyor olacağız ama kısa vadede 6 bin 500 ve 7 bin dolar seviyesine büyük ihtimalle koşar adım gidecek” dedi.