Thomas Reis ayrıldı: Yüksel Yıldırım planı devreye soktu, isim belli...

Samsunspor'da deneyimli çalıştırıcı Thomas Reis ile yollar ayrıldı. Başkan Yüksel Yıldırım'dan açıklama geldi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

Samsunspor ayrılık açıklamasını şu şekilde duyurmuştu:

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Danke, Reis!

Yaşanılan ayrılığın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Takım yine kötü oynadı. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Son 10 haftada alınan sonuçların birleşkesi bu. Trabzonspor maçından sonra hocamıza şans vermiştik ama düzelme göremedik. Bu nedenle hızlıca yollarımızı ayırdık," ifadelerini kullandı.

Markus Gisdol ve Thomas Reis'in ardından Karadeniz temsilcisinin gündemindeki ismin Thorsten Fink olduğu öğrenildi. Başkan Yıldırım, "B planımız hazırdı. Başka bir Alman teknik adamla görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa yarın İstanbul'a, ardından Samsun'a getireceğiz," dedi.

Deneyimli Thorsten Fink, son olarak Belçika ekibi Genk'te görev yapmış ve Aralık 2025'te takımdan ayrılmıştı.

Fuat Çapa Hakkında Açıklama

Başkan Yıldırım, futbol direktörü Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğe getirilip getirilmeyeceği yönündeki iddialara da son noktayı koydu. Çapa’nın görevine aynen devam edeceğini belirten Yıldırım, "Fuat Çapa’nın sahaya inmesi gibi bir durum söz konusu değil; kendisi futbol direktörlüğü görevini sürdürecek," dedi.

