Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Çakır, takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Elayis Tavşan’ın Türk statüsüne geçtiğini hatırlatan Çakır, “İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeyle birlikte bir yabancı kontenjanımız açıldı. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Teknik heyetimizin talepleri doğrultusunda gerekli takviyeleri yapacağız” dedi.

“STERLİNG TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ”

Raheem Sterling transferiyle ilgili süreci de değerlendiren Suat Çakır, “Bu transferde ciddi yol aldık ve anlaşmaya çok yaklaştık. Ancak oyuncunun Türkiye’ye gelmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Başkanımız Yüksel Yıldırım büyük bir fedakârlık yaptı fakat sonuç alamadık. Transfer döneminin bitmesine bir gün kaldı, hocamızın istediği bölgelere takviye yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UEFA LİSTESİNE 4 İSİM EKLEYECEĞİZ”

UEFA Konferans Ligi kadrosuna 4 yeni oyuncu ekleyeceklerini belirten Çakır, “İrfan Can Eribayat, Cherif Ndiaye ve Jaures Assoumou’yu listeye dahil edeceğiz. Genç oyuncu statüsünden de Enes Albak’ı ekleyeceğiz. Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Afonso Sousa koşulara başladı. Tanguy Coulibaly ise salonda çalışıyor. Mart ayı başından itibaren tam kadro hazır olmayı hedefliyoruz” dedi.

“TRABZONSPOR DOSTUMUZ VE EZELİ RAKİBİMİZ”

7 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmaya da değinen Çakır, “Karadeniz derbisinde önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor hem dostumuz hem de ezeli rakibimiz. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Geçen sezon olduğu gibi bu maçtan da galibiyetle ayrılarak ilk 5 hedefimizi sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.