Süper Lig ekiplerinden Samsuspor, devre arasında 24 yaşındaki Türk kökenli Elayis Tavsan'ı kadrosuna katmıştı.
Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun vatandaşlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür mesajı yayımladı.
İşte Samsunspor'un mesajı:
TEŞEKKÜRLERİMİZLE
Oyuncumuz Elayis Tavsan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı;
İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz.
Samsunspor Futbol Kulübü