05 Şubat 2026 Perşembe
Anasayfa Spor Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arasının bitmesine saatler kala çalışmalarına hızla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Fred'i Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 1

Transfer yapmak için yabancı kontenjanını açmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred’i Beşiktaş’a önderdi.

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 2

Devre arasında, orta sahaya Kante ve Guendouzi transferlerini yapan Fenerbahçe’de Fred ismi arka planda kaldı.

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 3

Son olarak En-Nesyri’yi Kante takasında kullanan Fenerbahçe’de, hücum hattına da yeni bir takviye yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 4

Fırat Günayer’in haberine göre Beşiktaş için Fred ismi yazılıyor ancak Beşiktaş, orta saha transferi düşünmüyor. Ancak şartların oluşması durumunda siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katabilir.

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 5

Fenerbahçe Fred’i Kadroda Düşünmüyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahayı devre arasında elden çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 6

Fred ile, Hollanda ekibi Ajax'ta ilgilenmişti ama transfer sonuçlanamadı.

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 7

Fred'in Fenerbahçe Karnesi

Fred, 2023 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 110 maça çıkarken; takımına 9 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor... - Resim: 8
Kaynak: Diğer
