Transfer yapmak için yabancı kontenjanını açmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred’i Beşiktaş’a önderdi.
Fenerbahçe yıldız futbolcusunu Beşiktaş’a önerdi: Karar bekleniyor...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arasının bitmesine saatler kala çalışmalarına hızla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Fred'i Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Devre arasında, orta sahaya Kante ve Guendouzi transferlerini yapan Fenerbahçe’de Fred ismi arka planda kaldı.
Son olarak En-Nesyri’yi Kante takasında kullanan Fenerbahçe’de, hücum hattına da yeni bir takviye yapılması bekleniyor.
Fırat Günayer’in haberine göre Beşiktaş için Fred ismi yazılıyor ancak Beşiktaş, orta saha transferi düşünmüyor. Ancak şartların oluşması durumunda siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katabilir.
Fenerbahçe Fred’i Kadroda Düşünmüyor
Süper Lig devi Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahayı devre arasında elden çıkarmak istiyor.
Fred ile, Hollanda ekibi Ajax'ta ilgilenmişti ama transfer sonuçlanamadı.
Fred'in Fenerbahçe Karnesi
Fred, 2023 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 110 maça çıkarken; takımına 9 gol, 10 asistlik katkı sağladı.