Trendyol Süper Lig’in 7’inci haftasında Trabzonspor Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan Karadeniz derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.
SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tómasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino.
SAMSUNSPOR 0-3 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Samsunspor-Trabzonspor maçı başladı.
TRABZONSPOR NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ
9' Fabinho'nun pasında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Ernest Muçi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Okan'ı geçemedi. Seken topu Salah tamamlamak isterken son anda Tomasson araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.
SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI
19' Celil''in topu sol kanata açarak başlattığı atakta Coulibaly'nin çevirdiği topa Bayo kale önünde dokundu. Top direğin dibindne az farkla dışarı çıktı.
ARAL'IN ŞUTUNDA OKAN HATA YAPMADI
22' Sol kanattan ceza sahasına giren Aral'ın dar açıdan şutunda Okan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ UZAKTAN ETKİLİ BİR ŞUTLA KALEYİ YOKLADI
23' Mustafa Eskihellaç uzaktan kaleyi yokladı. Köşeye giden topu Okan çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Aral için ofsayt bayrağı kalktı.
SAMSUNSPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
25' Samsunspor'da sakatlanan Celil Yüksel yerini Yalçın Kayan'a bıraktı.
TRABZONSPOR MUCI'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
26' Mustafa Eskihellaç'ın pasında Muçi kale önünce çaprazdan yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 öne geçti.
TRABZONSPOR NWAIWU İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI
37' Muçi'nin dar açıdan şutunda Okan Koçuk'un direk dibinde sektirdiği topu kale önünde Nwaiwu tamamladı. Trabzonspor farkı ikiye çıkardı.
DJU'NUN GOLÜYLE SKOR 3-0'A GELDİ
40' Franculino havadan gelen topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya pozisyonda soğukkanlı bir vuruşla ağları havalandırdı. Trabzonspor skoru 3-0'a getirdi.
TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI
43' Elliot Watt'ın sert müdahalesine çok sinirlenen Melih Kabasakal İskoç futbolcuya vurdu ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı.