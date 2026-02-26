Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçını evinde 3-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun rövanşında Nottingham Forest’a konuk oluyor.
City Ground’da TSİ 23:00’te başlayan zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor.
NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE İLK 11’LER
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca.
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Yiğit Efe, Guendouzi, A. Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.
NOTTINGHAM FOREST 0-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Maurizio Mariani'nin ilk düdüğüyle Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı başladı.
FENERBAHÇE TEHLİKE YARATTI
16' Fenerbahçe atağında Oğuz'un ceza sahası içerisine çevirdiği topa Kerem gelişine vurdu. Ancak son anda Morato araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.
FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ÖNE GEÇTİ
22' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Sidiki Cherif ceza sahası içerisindeki Kerem'i gördü. Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
N.FOREST GOLE YAKLAŞTI
24' Anderson Oğuz'dan sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Dar açıdan uzak köşeye şutunda top direğin yanından az farklı dışarı gitti.
CHERIF'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI
39' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Sidiki Cherif dar açıdan kaleyi düşündü. Top yan ağlarda kaldı.
NOTTINGHAM FOREST'TA LUCCA SARI KART GÖRDÜ
40' Nottingham Forest'ta Lucca, İsmail Yüksek'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.