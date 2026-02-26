UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanşında uzatma dakikalarında Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için adını bir üst tura yazdırdı.
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlanmasına şimdiden başlandı. İlk ayrılık da netleşiyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Devler Ligi'nde son 16'ya yükselen sarı-kırmızılı ekip, 2026/27 sezonunun planlamasına da erkenden başladı.
Kadrosunu yeni takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, gelecek transferlerin yanı sıra teknik heyetin planları arasında yer almayan oyuncularla da vedalaşacak.
Sezon bitiminde birçok isimle yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk futbolcu netleşti.
Takvim’in haberine göre, bu sezon yeterince forma şansı bulamayan Kaan Ayhan ile sezon sonunda yolların ayrılması öngörülüyor.
Deneyimli oyuncuya Almanya ve Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki milli futbolcu, söz konusu maçlarda skor katkısı sağlayamazken 1 sarı kart gördü.
Kaan Ayhan’ın Galatasaray ile devam eden sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Kaan Ayhan Galatasaray'a 2023 yılında İtalya'nın Sassuolo takımından transfer olmuştu.