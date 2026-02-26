Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Spor Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlanmasına şimdiden başlandı. İlk ayrılık da netleşiyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanşında uzatma dakikalarında Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için adını bir üst tura yazdırdı.

1 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 2

Devler Ligi'nde son 16'ya yükselen sarı-kırmızılı ekip, 2026/27 sezonunun planlamasına da erkenden başladı.

2 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 3

Kadrosunu yeni takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, gelecek transferlerin yanı sıra teknik heyetin planları arasında yer almayan oyuncularla da vedalaşacak.

3 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 4

Sezon bitiminde birçok isimle yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk futbolcu netleşti.

4 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 5

Takvim’in haberine göre, bu sezon yeterince forma şansı bulamayan Kaan Ayhan ile sezon sonunda yolların ayrılması öngörülüyor.

5 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 6

Deneyimli oyuncuya Almanya ve Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

6 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 7

Bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki milli futbolcu, söz konusu maçlarda skor katkısı sağlayamazken 1 sarı kart gördü.

7 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 8

Kaan Ayhan’ın Galatasaray ile devam eden sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

8 9
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu yolcu - Resim: 9

Kaan Ayhan Galatasaray'a 2023 yılında İtalya'nın Sassuolo takımından transfer olmuştu.

9 9
Kaynak: Diğer
