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Kaynak: Haber Merkezi

Samsung, giriş seviyesindeki akıllı telefon seçeneklerine Galaxy A18 4G’yi de ekledi. Eylül ayında duyurulan cihaz, artık Türkiye’deki tüketicilerin satın alabileceği modeller arasında yer alıyor. Günlük kullanım için temel donanımlara sahip olan telefon, 193 gram ağırlığında ve 164,4 × 77,9 × 7,7 milimetre ölçülerinde.

SAMSUNG GALAXY A18 4G NELER SUNUYOR?

Cihazın ön bölümünde 6,7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü bir Super AMOLED panel bulunuyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran, 90 Hz tazeleme oranı sayesinde daha akıcı görüntüler sağlıyor.

Samsung’un yeni modelinde işlemci görevini Exynos 1610 üstleniyor. RAM kapasitesi 4 GB olarak belirlenirken dosyalar ve uygulamalar için 128 GB dahili alan ayrılmış durumda.

Fotoğraf çekimleri için arka kısımda üç sensör kullanılıyor. Ana kamera 50 MP çözünürlük sunarken 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kameralar bu donanıma eşlik ediyor. Ekranın üst bölümüne yerleştirilen 13 MP çözünürlüklü kamera ise ön taraftaki çekimleri gerçekleştiriyor.

Enerji tarafında 5.000 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmiş. Galaxy A18 4G, 25W gücünde kablolu şarj desteğiyle geliyor. Yazılım özellikleri arasında ise Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzü yer alıyor.