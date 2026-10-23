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Kaynak: Haber Merkezi

Samsung'un bütçe dostu akıllı telefon serisine yeni bir cihaz katacağı öne sürüldü. Galaxy A08 5G adıyla anılan modelin IMEI kayıtlarında yer alması, telefonun piyasaya çıkış öncesi süreçte bulunduğunu düşündürüyor. Ancak bu gelişme, cihazın yakın zamanda satışa sunulacağının kesinleştiği anlamına gelmiyor.

GALAXY A08 5G'NİN DONANIM AYRINTILARI SIZDIRILDI

İddialara göre yeni Samsung telefonu, MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisini kullanacak. Görüntüleme tarafında ise 6,7 inç boyutunda, 90 Hz tazeleme oranına sahip PLS LCD panel tercih edilecek. Bu özellikler, temel ihtiyaçlara yönelik bir telefon arayan kullanıcılar için yeterli bir ekran deneyimi sunabilir.

Fotoğraf çekimi için cihazda 50 MP çözünürlüklü bir arka kamera ile 2 MP derinlik sensörünün bulunacağı söyleniyor. Söz konusu kamera kurulumu, modelin en dikkat çekici tarafı olmayabilir. Sızıntılarda asıl öne çıkan donanım, yüksek kapasiteli pili.

SAMSUNG GALAXY A08 5G'NİN BATARYA KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Galaxy A08 5G'nin 6.000 mAh bataryayla piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Bu kapasite, gün içerisinde şarj imkânına sık sık ihtiyaç duymadan telefon kullanmak isteyenler için avantaj sağlayabilir.

Yine de yalnızca pilin büyüklüğüne bakarak kullanım süresi hakkında kesin bir sonuca varılamaz. Enerji tüketimi, işlemci verimliliği ve yazılımın çalışma biçimi de şarjın ne kadar dayanacağını belirleyen unsurlar arasında. Bu nedenle cihazın pil performansı hakkında net bir değerlendirme yapmak için gerçek kullanım verilerinin ortaya çıkması gerekiyor.

GALAXY A08 5G İÇİN ANDROİD 17 VE ŞUBAT 2027 İDDİASI

Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un yeni giriş seviyesi telefonu, Şubat 2027 döneminde piyasaya çıkabilir. Modelin yazılım tarafında Android 17 tabanlı One UI 9 sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Telefonun satış fiyatı ise belirsizliğini koruyor. Küresel ölçekte bellek yongalarına yönelik talebin fiyatlar üzerinde baskı oluşturması, cihazın maliyetini artırabilir. Böyle bir artış yaşanması hâlinde modelin uygun fiyatlı telefonlar arasındaki konumunun nasıl şekilleneceği merak konusu olacak.

Samsung, Galaxy A08 5G'nin teknik donanımı, fiyatı veya satış takvimi hakkında henüz resmî bilgi paylaşmadı. Bu nedenle gündeme gelen özellikler doğrulanmış bilgiler olarak kabul edilmemeli. Cihazın pazardaki rekabet şansını belirleyecek başlıca unsurlardan biri, açıklanacak nihai fiyatı olacak.