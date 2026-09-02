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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Doğu Karadeniz Gazeteciler Derneği (DKGD) kuruldu. Kurucu Başkan Abdülvahap Uludüz yönetiminde çalışmalarına başlayan DKGD, bölge basınında yıllardır hissedilen önemli bir ihtiyaca cevap vermek amacıyla yola çıktı. Hedef büyük: Bölgedeki gerçek gazetecileri ve habercilik mesleğinin tüm alanlarında emek verenleri güçlü bir meslek çatısı altında buluşturmak.

DOĞU KARADENİZ BASININDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Samsun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'u kapsayan geniş bir bölgede faaliyet gösterecek olan Doğu Karadeniz Gazeteciler Derneği (DKGD), yalnızca bir meslek kuruluşu olmakla yetinmeyerek bölge gazetecilerinin ortak sesi olmayı hedefliyor.

Kurucu Başkan Abdülvahap Uludüz başkanlığında çalışmalarına başlayan dernek, bölgenin farklı noktalarında görev yapan gazetecileri birbirinden kopuk yapılardan çıkarıp aynı masa etrafında, aynı mesleki dayanışma anlayışı içerisinde buluşturmayı amaçlıyor.

“SADECE DERNEK KURMADIK, BİR MESLEK DAYANIŞMASI BAŞLATTIK”

DKGD'nin kuruluşundaki temel hedef, bölge basınının yıllardır karşı karşıya kaldığı sorunlara birlikte çözüm aramak ve gazetecilerin güçlü bir dayanışma içerisinde hareket etmesini sağlamak.

Yerel gazete, internet haberciliği, haber ajansları ve diğer medya alanlarında çalışan meslektaşlara ulaşılması için kapsamlı bir çalışma yürütülecek.

DKGD, gazetecilik yapan herkesin değil; mesleğine, haberin doğruluğuna ve gazeteciliğin etik değerlerine sahip çıkanların güçlü bir birlikteliğini oluşturmayı hedefliyor.

BÖLGE BASINININ ORTAK SESİ OLACAK

DKGD yönetimi, gazetecilerin yaşadığı ekonomik, mesleki ve hukuki sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, bölge basınının daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için mücadele edecek.

Dernek çatısı altında gazeteciler arasında dayanışmanın artırılması, mesleki eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi, genç gazetecilerin desteklenmesi ve bölgesel basının sorunlarının ilgili kurumlara taşınması hedefleniyor.

“SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ”

DKGD'nin kuruluş mesajı ise oldukça net:

“Bu dernek bir tabela derneği olmayacak. Gazeteciliğin sorunları karşısında susan, seyreden ve bekleyen değil; gerektiğinde sözünü söyleyen, hakkını arayan ve mesleğinin onurunu savunan bir yapı olacağız.”

Kurucu Başkan Abdülvahap Uludüz ve yönetimi, Samsun'dan Artvin'e, Gümüşhane'den Bayburt'a kadar bölgedeki gazetecilere ulaşarak güçlü bir meslek ağı oluşturmak için çalışmalara başladı.

DKGD'nin hedefi açık: Bölge basınını yalnız bırakmamak, gazetecileri yalnızlaştırmamak ve Doğu Karadeniz'de gazeteciliğin ortak gücünü ortaya çıkarmak.

Çünkü artık tek tek değil, birlikte konuşma zamanı.

DKGD, bölge basınında yeni bir dönemin ilk adımını attı.

Hayırlı olsun...!