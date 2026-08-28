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Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından 12 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 5 bin 528 adet sentetik ecza hap, 875,50 gram skunk, 70,70 gram metamfetamin, 34 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.