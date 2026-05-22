Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında heyecanla takip edilen SOLOTÜRK gösterisi sırasında kuralları ihlal eden bir kişiye rekor ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Doğupark semalarında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi esnasında, güvenlik ekipleri hava sahasında izinsiz bir insansız hava aracının (drone) uçurulduğunu fark etti. Ekipler tarafından anında müdahale edilerek yapılan incelemede, uçuş izinleri alınmadan drone havalandıran şahsın bir üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Olayın ardından Canik Kaymakamı Şeref Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme paylaşımında bulundu. Kaymakam Aydın, havada tehlike oluşturan ve izinsiz gerçekleştirilen bu uçuşa kesilen cezayı şu sözlerle aktardı:

"19 Mayıs Günü saat 16.00’da Doğupark’ta SOLOTÜRK gösterisi esnasında insansız hava aracını (dron) izinsiz uçuran bir kişiye 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 144. maddesi gereğince 108 bin 370 TL para cezası uygulanmıştır."

Yetkililer, bu tür büyük çaplı askeri ve sivil havacılık gösterilerinde izinsiz uçurulan drone'ların uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye düşürdüğünü belirterek, vatandaşları yasal mevzuatlara uymaları konusunda bir kez daha uyardı.