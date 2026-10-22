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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, kaza Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Dursun Kocabal (78) idaresindeki 55 ALA 077 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.