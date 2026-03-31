İstanbul’dan robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan Ünye Belediyesi'ne ait otobüs Samsun’da şarampole devrildi. Kazada 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.45'te Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul’da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesi'ne ait otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.