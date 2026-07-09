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Kaynak: DHA

Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi’nde orman ürünleri satılan bir iş yerinde, saat 14.30’da meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Kemal S. (59) ve Tevfik F. (65) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürkenTevfik F., Kemal S.’yi tabancayla sağ ve sol dizinden yaraladı.

SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganı suç aletiyle birlikte iş yerinde yakaladı.

ALACAK MESELESİ NEDENİYLE MAHKEMELİK OLMUŞLAR!

Tarafların nedeniyle mahkemelik olduğu, mahkemenin kısa bir zaman önce Kemal S. Lehine sonuçlandığı ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.