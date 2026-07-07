Kaza, Vezirköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahrettin Korkut'un kullandığı 55 PH 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fabrika sahasına girdi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.