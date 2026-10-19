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Kaynak: AA

Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yasa dışı avcılık şüphesi üzerine güvenlik güçleri ile ilgili kurumların ekipleri harekete geçti. Gökdoğan avlandığına ilişkin ihbarın ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan sulak alanda inceleme başlatıldı.

Çalışmalara Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığı, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri katıldı. Arazi taraması sırasında kaçmaya yönelen iki kişinin hareketleri insansız hava aracıyla izlendi. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin yeri belirlendi ve müdahalede bulunuldu.

Operasyon kapsamında iki kişi yakalanırken gökdoğan avında kullanılmak üzere hazırlanan düzenekler de ele geçirildi. Avda yem olarak kullanılan güvercin ise ekiplerce kurtarıldı.

Olayla bağlantılı iki şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.