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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Havza ilçesi Yeni Mescit Mahallesi Pınarçay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hububat hasadı yaptığı sırada H.K.K. yönetimindeki biçerdöver henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN OPERATÖRÜ KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen biçerdöver içerisinde sıkışan operatör H.K.K., Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı operatör, ambulansla Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Biçerdöver kazasının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.