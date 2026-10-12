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Kaynak: İHA

Samsun Barosu Başkanlığı seçiminde sonuçlara yapılan itiraz, başkanlık koltuğunun el değiştirmesine neden oldu. Dört adayın yarıştığı seçimde ilk sayımda iki oy farkla kazanan Suat Güveli, oyların yeniden sayılmasıyla başkanlığı Kutluhan Gökçe'ye kaptırdı.

İKİ OY FARKLA KAZANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

11 Ekim'de gerçekleştirilen seçimde Suat Güveli 494, Kutluhan Gökçe 492, Harun Uyanıkoğlu 297 ve Zafer Erdoğan 243 oy aldı. İlk sonuçlara göre Güveli'nin baro başkanı seçildiği duyuruldu.

YENİDEN SAYIMDA OYLAR EŞİTLENDİ

Sonuçlara itiraz eden Kutluhan Gökçe'nin başvurusu üzerine ilçe seçim kurulu oyları yeniden saydı. Yapılan incelemede Gökçe ile Güveli'nin 494'er oy aldığı belirlendi.

BAŞKANLIĞI KIDEM BELİRLEDİ

Oyların eşit çıkmasının ardından kıdem kriteri devreye girdi. Suat Güveli'ye göre daha kıdemli olan Kutluhan Gökçe, Samsun Barosu'nun yeni başkanı oldu.