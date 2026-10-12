Türkiye’nin iki büyük şirketi hakkında iflas kararı

İZMİRLİ VİNÇ ÜRETİCİSİ DE İFLAS KERVANINA KATILDI

Diğer bir iflas haberi ise İzmir’in Torbalı ilçesinden geldi. Yücel Seviş tarafından 2016 yılında kurulan ve 2018’de Yazıbaşı Mahallesi’ndeki modern fabrikasına taşınan Yücelen Vinç Makine Otomasyon Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için de yolun sonuna gelindi.