Konya ve İzmir'de uzun yıllardır üretim faaliyetleriyle öne çıkan iki büyük sanayi şirketinin konkordato süreçleri olumsuz sonuçlandı. Mahkemelerden çıkan kararlar doğrultusunda, Konya’da treyler imalatı yapan MS Dorse ile İzmir’de vinç üretimi gerçekleştiren Yücelen Vinç hakkında resmen iflas kararı verildi.
Türkiye’nin iki büyük şirketi hakkında iflas kararı
Konya ve İzmir'de sanayinin önemli temsilcilerinden iki büyük şirketin konkordato talepleri mahkemelerce reddedildi. Geçici tedbirleri kaldırılan iki dev şirket hakkında iflas kararı verildi.Kaynak: Haber Merkezi
KONYA’DA TREYLER ÜRETİCİSİ MS DORSE İFLAS ETTİ
Konya’da dorse, treyler ve makine imalatı alanında faaliyet gösteren MS Dorse Treyler ve Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tarım, ulaşım, araç donanımı ve geri dönüşüm sektörlerine yönelik geniş bir ürün yelpazesiyle üretim yapıyordu. Avrupa standartlarındaki üretimi, teknolojik altyapısı ve kalite belgeleriyle bilinen şirket, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak konkordato talebinde bulunmuştu.
İZMİRLİ VİNÇ ÜRETİCİSİ DE İFLAS KERVANINA KATILDI
Diğer bir iflas haberi ise İzmir’in Torbalı ilçesinden geldi. Yücel Seviş tarafından 2016 yılında kurulan ve 2018’de Yazıbaşı Mahallesi’ndeki modern fabrikasına taşınan Yücelen Vinç Makine Otomasyon Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için de yolun sonuna gelindi.
0,25 tondan 250 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip halatlı, zincirli, çift kirişli, monoray, portal ve pergel vinç sistemlerinin üretimini, bakımını ve montajını üstlenen firma, farklı sektörlerin ağır sanayi ihtiyaçlarını karşılıyordu.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (2025/665 Esas), 8 Ekim 2026 tarihi saat 12.25 itibarıyla şirketin ve şirket sahibi Yücel Seviş’in konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi. Mahkeme, dosyadaki tüm tedbirleri kaldırırken konkordato komiserinin görevini sonlandırdı.
KARARLARDA İSTİNAF YOLU AÇIK
Konya’daki mahkeme kararıyla MS Dorse’nin iflas işlemleri kesinleşme beklenmeksizin İcra İflas Müdürlüğü üzerinden başlatıldı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Yücelen Vinç hakkındaki kararında ise istinaf yolunun açık olduğu bildirildi. Kanuni süreç uyarınca borçlu davacılar kararın tebliğinden, itiraz eden alacaklılar ise ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusunda bulunabilecek.