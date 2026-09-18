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Kaynak: İHA

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal mirasının korunması amacıyla yürütülen Aydın İli Biyoçeşitlilik Envanter İzleme Projesi kapsamında, Söke Samson Dağları’nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Kadim Altınotu (Helichrysum heywoodianum) için saha çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü teknik personeli ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yelda Emek’in katıldığı incelemede, bitkinin mevcut durumu değerlendirildi. Kadim Altınotu’nun doğada yaklaşık 100 bireyinin kaldığı tahmin ediliyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü iş birliğinde, bitkinin neslinin tükenmesine yol açan nedenlerin araştırılması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca laboratuvar ortamında tohumdan üretim yapılması hedefleniyor.

Aydın Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğal zenginliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.