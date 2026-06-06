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AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşın gündeminin CHP'deki gelişmeler değil, ekonomi olduğunu söyledi. Vatandaşın asıl derdinin geçim sıkıntısı olduğunu belirten Tayyar, "İktidarın sandıktan çıkmasının yolu ekonomiden geçiyor" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

Bugün.

Ankara Siteler’de birkaç esnafa uğradım, sosyal medya gündemiyle gündemleri çok farklıydı.

En çok dert yandıkları konu, hayat pahalılığıydı.

Sonra kontrolsüz vergi denetimleri.

O esnada arayan bazı çiftçiler de hububat alım fiyatlarına sitem ediyorlardı.

Sonuçta herkes canının yandığı yerden ses yükseltiyordu.

Sadece bir esnaf, ‘Ne olacak bu CHP’nin hali?’ diye sordu.

‘Çok mu üzüldün?’ diye takıldım, ‘Yok ya ne üzüleceğim, bana ne, ne yapıyorlarsa yapsınlar, sürekli konuşuyorsunuz o yüzden sordum’ dedi.

Evet.

İktidarın sandıktan kazasız çıkmasının yolu CHP’den değil ekonomiden geçiyor.