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Kaynak: Haber Merkezi

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan iktidara yönelik dikkat çeken bir değişim çağrısı geldi. Daha önce “tuhaf bir dağınıklık var” değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Tayyar, son gelişmelerin ardından iktidarın kapsamlı bir “tazelenme, yenilenme ve temizlik kürüne” ihtiyaç duyduğunu savundu.

Parti yönetiminden kabineye, bürokrasiden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar geniş kapsamlı bir değişim öneren Tayyar, olağanüstü kongre çağrısında bulunurken fon krizinde ihmali veya sorumluluğu bulunan bürokratların da mercek altına alınmasını istedi.

TAYYAR ÖNERİLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geçenlerde ‘tuhaf bir dağınıklık var’ diye yazmıştım. Son dönem gelişmeleri de buna ekleyelim.

Gelinen noktada.

Bazı önemli adımlar atıldı ama iktidar için kapsamlı bir tazelenmeye, yenilenmeye ve temizlik kürüne ihtiyaç var gibi gözüküyor.

Hem bürokrasi hem parti hem külliyede.

Bu bağlamda;

-Olağanüstü Büyük Kongreyi toplayarak MKYK ve MYK yeniden şekillendirilebilir.

-Bakanlar Kurulu revize edilerek yeni bir heyecan ateşi yakılabilir.

-Fon krizinde ihmali veya sorumluluğu olan bürokratlardan başlayarak bürokraside genel bir değişikliğe gidilebilir.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansını arttırıcı reformlar yapılabilir.

-İçe kapanan sistem dışa dönük ve erişilebilir hale getirilebilir.

-Toplumun gündemi öncelenerek çözüm takvimi hızlandırılabilir.

Naçizane.”