AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Saros Araştırma’nın son anket sonuçlarına dair çarpıcı bir analiz paylaştı. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 47,8’i ülkenin en temel problemini ekonomi olarak görüyor. Ancak Tayyar’ın asıl dikkat çektiği nokta, çözüm beklentisi oldu. "Hangi parti çözebilir?" sorusuna verilen cevaplarda, yüzde 38 ile "hiçbiri" seçeneği ilk sırada yer aldı.

"MUHALEFET GÜVEN VERMİYOR, İKTİDAR EKONOMİYİ DÜZELTMELİ"

Anket sonuçlarını yorumlayan Tayyar, siyasi partiler arasındaki dağılımda AK Parti’nin hâlâ CHP’nin önünde olduğunu ifade etti. CHP oylarında ciddi bir değişim yaratmayan "mutlak butlan" tartışmalarına dair sonuçlara şaşırdığını belirten Tayyar, verilerin başka araştırmalarla teyit edilmesi gerektiğini savundu.

Tayyar, tablodan çıkan mesajı şu sözlerle özetledi:

"İktidar, ekonomiyi mutlaka ama mutlaka düzeltmeli, kırgınlığı gidermeli. Muhalefet ise devleti yönetme konusunda topluma güven vermeli."