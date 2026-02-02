Emekliler, maaş artışı talepleriyle gündemdeki yerini korurken, iktidar cephesinden tepki çeken bir açıklama geldi. Kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda emeklilerin maaş zammı taleplerini eleştirerek, tepki çeken “20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun!” ifadelerini kullandı.

AKP'li Hasan Ufuk Çakır'ın "Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!" ifadelerine tepki gösterenlerden biri de AKP'li Şamil Tayyar oldu.

Tayyar, Çakır'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'li parti yönetiminin bu açıklamadan rahatsız olduğunu dile getirdi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN RAHATSIZ OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Şaml Tayyar'ın kişisel sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşım şöyle:

"CHP’nin AK Parti’ye hediyesi Hasan Ufuk Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu vesileyle eski önerimi yeniden gündeme getirmek isterim. Dar bölge seçim sistemi. Milletvekilliği seçim sistemini değiştirmeden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin huzur bulacağını düşünmüyorum. Bu arada vekil sayısı 600’den 100’e düşürülse iyi olur ama pratikte mümkün değil.

Dar bölge için saha ve iklim şartları uygun. Vekil sayısı kadar seçim bölgesi olur, her bölgeden tıpkı belediye başkanı gibi tek vekil seçilir. Rekabet şartlarının ağırlaştığı bu ortamda vekili seçme iradesi ağırlıklı topluma geçer, tombala vekillik dönemi yüksek oranda biter. Parti yönetimleri toplum iradesine aykırı aday tercihi yaparsa sandıkta çarpılır. Şimdi yanına kar kalıyor. Daha önce bu modele karşı çıkanlar PKK terörünü gerekçe gösteriyordu. O da bittiğine göre mazeret de kalmadı, bu model denenmeli. Güçlü meclis için en ciddi seçenek bu modeldir."