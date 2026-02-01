Türkiye’de milyonlarca emekli artan hayat pahalılığı karşısında maaşların yetersizliğini dile getirmeye devam ederken, iktidar cephesinden gelen bir açıklama yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çiçeği burnunda AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda emeklilerin maaş artışı taleplerini sert ifadelerle eleştirdi.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine ya da en az 25 bin TL’ye çıkarılması yönündeki talepleri hedef alan Çakır, Türkiye’nin jeopolitik konumunu gerekçe göstererek,"20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Çakır’ın “İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da seninkine bakmayacak mı?” sözleri ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Açıklamalar, emekliler ve muhalefet tarafından sert eleştirilerle karşılanırken Çakır, gelen tepkilere ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.