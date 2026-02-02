İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kent genelinde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle trafik akışı sabahın erken saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle yavaş seyretti.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar uzandı.

KÖPRÜ ÖNCESİ UZUN KUYRUKLAR

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerledi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar devam etti.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyretti.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda ise D 100 kara yolunda Haliç ve Bahçelievler arası ile Avcılar ve Küçükçekmece arasında trafik yavaş seyrederken, Yenibosna mevkisi Mecidiyeköy istikametinde de yoğunluk görüldü.

TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Esenyurt gişelere kadar trafikte araçlar yavaş ilerledi.

YOĞUNLUK YÜZDE 74'E KADAR ÇIKTI

Toplu taşıma araçları ve duraklarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezleri ile metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 69'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81'e kadar ulaştı.