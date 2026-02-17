Yaklaşık 2 yıl içinde gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Seçim'ine yönelik hem iktidar kanadında hem de muhalefette adaylar resmen netleşmedi.

CHP, tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak ilan etse de halihazırda devam eden davalar nedeni ile resmen aday gösterilemiyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi adaylık için sık sık gündeme geliyor, tartışılıyor.

'HİÇBİR PARTİNİN GÜNDEMİNDE YOK'

AKP eski Milletveki Şamil Tayyar, bir diğer tartışılan aday olan 11. Cumhurbaşkanı ve AKP kurucularından Abdullah Gül için noktayı koydu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Tayyar, "Abdullah Gül ismi bırakın CHP’yi hiçbir partinin gündeminde yoktur. Gül de artık o defteri kapatmıştır" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Sonda söyleyeceğimi en başta ifade edeyim.

Abdullah Gül ismi bırakın CHP’yi hiçbir partinin gündeminde yoktur.

Gül de artık o defteri kapatmıştır.

Kılıçdaroğlu döneminde Gül’ün ismi CHP’de konuşuldu ama karşı çıkanlar şu anda CHP’yi yönetiyorlar.

Ayrıca CHP’nin İmamoğlu dışında Yavaş ve Özel gibi seçenekleri mevcut.

İki seçim önce Gül ismi kamuoyunda heyecan uyandırabilirdi ama bugün için güçlü bir alternatif değil.

Partilerin de Abdullah beyin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum.

Gül iddiası, efektif siyaset için anakronik bir mevzudur.

Geçiniz."