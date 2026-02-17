Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için en son tarih 28 Şubat. Bu tarihe kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Şubat ayı içerisinde başvuruyu yapan ikramiye almaya hak kazanacak. Bu tarih dışında kalan ise Ramazan ödemesi alamayacak.
Başvurmayan emekli ikramiyesi alamayacak: Son tarih 28 Şubat
Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden faydalanmak için emekli aylığının ilgili bayram ayı itibarıyla bağlanması gerekiyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak için en son tarih 28 Şubat.Derleyen: Süleyman Çay
Ramazan ödemesini kaçıranlar Kurban bayramı ödemelerini alması için Nisan ayında başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapılırsa, 1 Mayıs itibarıyla bağlanacağı için Kurban Bayramı ödemesinden yararlanacak.
Mayıs ve sonrasında başvuru yapanlar 2026 bayram ikramiyesinin ikisini de alamayacak. 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin ila 5 bin 500 TL seviyesine çıkarılması Ankara kulislerinde konuşuluyor.
Olası artış halinde dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ödeme gerçekleşecek.
İkramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 75 oranında aylık alanlar 3 bin 750 TL, yüzde 50 alanlar 2 bin 500 TL, yüzde 25 alanlar ise 1 bin 250 TL ödeme almış olacak.
Ramazan Bayramı'nın 20–22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin mart ayının ikinci haftasında, 9–19 Mart arasında hesaplara yatırılması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama ile kesin ödeme takvimi belli olacak.