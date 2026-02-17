Başvurmayan emekli ikramiyesi alamayacak: Son tarih 28 Şubat

Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için en son tarih 28 Şubat. Bu tarihe kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Şubat ayı içerisinde başvuruyu yapan ikramiye almaya hak kazanacak. Bu tarih dışında kalan ise Ramazan ödemesi alamayacak.