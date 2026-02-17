CHP hakkında kulisler bitmiyor. CHP Genel Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar bir sürü iddia kamuoyunun gündeminde. Bu iddiaların en yenisi ise CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve Gazeteci Fatih Atik’e ait.

Barış Yarkadaş TV100’deki programda bilgiye dayalı olduğunu iddia ettiği bir açıklama yaptı. Yarkadaş, “Abdullah Gül CHP’nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum” dedi.

Aynı teklifin 2018’de de konuşulduğunu kendisinin karşı çıktığını belirten Yarkadaş, “Aynı teklif geldi konuşuldu ve itiraz ettik. İtiraz edenlerin başına onca şey geldi siyaseten tasfiye edildik” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR

Gazeteci Fatih Atik, TGRT’deki programında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesinden sonra adı yolsuzlukla anılan belediye başkanlarını partiden tasfiye edeceğini söyleyen Atik, “Kılıçdaroğlu ilk iş olarak İmamoğlu ve ekibini ihraç edecek” açıklamasını yaptı.