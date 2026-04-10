Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Antalyaspor'da Sami Uğurlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

SAMİ UĞURLU: 'BEŞİKTAŞ'IN OYUN KALİTESİ ÇOK İYİYDİ'

Beşiktaş'a karşı teknik direktörlük kariyerindeki ilk mağlubiyetini alan Sami Uğurlu karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Başakşehir maçındaki formatla başladık. Geçiş hücumlarıyla pozisyon aramak istedik ama Beşiktaş iyi başladı ve çok pozisyona girdi. Beşiktaş’ın hareketliliği ve oyun kalitesi çok iyiydi. Bizim tarafımızda bloklar arası mesafe çok açıldı, orada ciddi zaaflar yaşadık.

'ORKUN BİZE ÇOK PROBLEM YAŞATTI'

Yakın temaslı ve şiddetli oyunda çok fazla temas oldu. Beşiktaşlı oyuncuların da çok büyük payı var; Orkun, oyunu yukarı taşıyan performansıyla bize çok problem yaşattı. Çok fazla hata yaptık. İki gol bulduk ve beş-altı pozisyona girdik. Beşiktaş deplasmanında iki gol buluyorsan puan alman gerekir ama oyunun geneline bakınca puanı hak etmedik. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum.

'İÇ SAHADA ALACAĞIMIZ GALİBİYETLER BİZİ LİGDE TUTAR'

Bizimle ilgili ama rakiplerle de ilgili değerlendirmeyi şu an yapmıyoruz. Önümüzde 5 maç var. 3 maçımızı kendi sahamızda oynayacağız. Burada alacağımız galibiyetler bizi ligde tutar. İç saha maçlarını mutlaka kazanmamız gerekiyor."